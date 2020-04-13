Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors

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Из Индии приходят сообщения о новом боестолкновении на индо-пакистанской границе в Джамму и Кашмире. Индийские СМИ сообщают, что пакистанская армия открыла огонь по индийской территории, используя для этого артиллерийские орудия и стрелковое оружие.

Как заявлено в Минобороны Индии, индийские силовики «были вынуждены вступить в перестрелку».

Из материалов в индийских СМИ:

Индийская армия применила артиллерийские орудия для поражения огневых точек противника. Также в качестве целей были выбраны склады боеприпасов. Операция осуществлялась в секторе Керана в Купваре (штат Джамму и Кашмир). Ранее там же террористы пытались осуществить прорыв границы.

Напомним, что в ходе той попытки прорыва, предпринятой боевиками, погибли 5 индийских военнослужащих, включая десантников из отряда Para-SF, попавших в засаду. Они были высажены в район боестолкновения с воздуха (с борта вертолёта). По некоторым данным, причиной снижения боеспособности этого отряда стало то, что высадили индийских десантников в глубокий снег.

Сообщается, что в ходе пятничной перестрелки индийские войска использовали артиллерию калибра 105 и 155 мм. В частности, речь идёт о 155-мм гаубицах FH77 Bofors.

Пресс-офицер индийского Минобороны:

Наши войска ответили эффективно и решительно. Есть сообщения о тяжелом ущербе на пакистанской стороне. С нашей стороны жертв нет. В связи с таянием снега на перевалах число провокаций и попыток прорыва границы увеличилось. Но мы готовы их пресекать.

Представлено видео с кадрами, снятыми с беспилотника. На кадрах видно попадание снаряда в склад боеприпасов, где началась детонация содержимого:

Стоит напомнить, что Индия и Пакистан являются ядерными державами, соседствующими друг с другом.