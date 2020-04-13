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Известия.ru

Российские военные врачи проконсультировали сербских коллег по борьбе с COVID-19

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские военные врачи провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи, специализирующихся на лечении больных, не зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны

Российские эпидемиологи рассказали, как правильно организовать прием и сортировку пациентов, чтобы защитить медработников от инфекции, как соблюдать противоэпидемический режим в отделениях, а также как организовать питание.


В министерстве добавили, что специалисты продолжают проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии вооруженных сил Сербии в Белграде.

Также сообщается, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медицинских учреждениях.

В Сербию из России, по договоренности президентов двух стран, прилетели 11 самолетов для помощи в борьбе с коронавирусом. В общей сложности в республику отправилось 87 военнослужащих, среди которых вирусологи и эпидемиологи, а также 16 единиц военной техники.

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Страны
Россия
Сербия
Проекты
Медицина
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