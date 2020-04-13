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ТАСС

Источник: гиперзвуковую ракету "Циркон" примут на вооружение в 2022 году

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Источник изображения: © Снимок с видео. Минобороны РФ/ТАСС, архив

Испытания ракеты с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" завершатся в 2020 году

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"По плану корабельный комплекс с ракетой "Циркон" должен быть принят на вооружение в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что испытания "Циркона" с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" завершатся в текущем году. Корабль будет поражать гиперзвуковой ракетой как береговые мишени, так и морские щиты, имитирующие корабли противника.

В 2021 году, отметил собеседник, состоятся испытательные стрельбы "Цирконом" с борта головной многоцелевой подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". "Первый запуск ракеты с подлодки планируется выполнить из надводного положения, второй - из-под воды", - добавил собеседник.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), которое, по данным СМИ, разработало ракету "Циркон", отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ракетный комплекс "Циркон"

О планах создания гиперзвуковой корабельной ракеты "Циркон" сообщили в Минобороны в 2011 году. Испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. Впервые с корабля ее запустили в начале января этого года (по другим данным - в конце декабря 2019 года): фрегат "Адмирал Горшков" выстрелил "Цирконом" на дальность более 500 км по береговой мишени.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что "Циркон" способен развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет "Циркон" используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок - многоцелевые субмарины типа "Ясень".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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