Беспилотный летательный аппарат GLUAS, выстреливаемый из 40-мм подствольного гранатомета

Американская официальная военная газета "Stars and Stripes" опубликовала небезынтересный материал Corey Dickstein "Army Research Lab scientists developing drones that can be fired from a grenade launcher" ("Ученые из Исследовательской лаборатории армии США разрабатывают беспилотные летательные аппараты, которые можно запускать из гранатомета").

Изображение разрабатываемого Исследовательской лабораторией армии США миниатюрного разведывательного беспилотного летательного аппарата GLUAS (Grenade Launched Unmanned Aerial Systems) в габаритах 40-мм противопехотной гранаты, в варианте с несущим винтом вертолетного типа (с) Исследовательская лаборатория армии США

Гранатометам, кажется, найдено новое применение: их будут использовать для запуска крошечных камер-дронов в небо, с помощью которых бойцы смогут обнаруживать угрозы за линией фронта.

Ученые из Исследовательской лаборатории армии США (Army Research Laboratory, ARL) на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде разрабатывают микродроны того же размера, что и 40-мм армейская граната, предназначенная для стрельбы из подствольных гранатометов M203, состоящих на вооружении американской армии, сообщили ее представители в четверг. Они назвали дроны нового типа GLUAS (Grenade Launched Unmanned Aerial Systems - беспилотные летательные системы, запускаемые с помощью гранатомета).

Такие БЛА могли бы стать спасением для пехотинцев, сражающихся на передовой в таких местах, как Восточный и Северный Афганистан, где высокие, изрезанные горы часто скрывают местонахождение боевиков и их перемещения. По словам Джона Гердеса - инженера, работающего над проектом, солдаты, атакованные ненаблюдаемым противником, могут запустить GLAUS и почти мгновенно получить "вид поля боя с высоты птичьего полета".

"Это устройство обеспечивает автономность и разведывательные возможности, чтобы помочь солдатам выполнять задачи, имея обзор с воздуха на сотни футов", - цитирует Гердеса пресс-релиз.

Пока неясно, когда армейские чиновники ожидают завершения проекта и когда данные системы могут быть готовы к использованию в боевых условиях.

По словам Гердеса, армия разрабатывает две версии GLAUS: одну, похожую на параплан, другую - спроектированную по вертолетному типу с возможностью зависания. Предполагается, что обе версии будут летать на высоте до 2000 футов (600 м) в течение не менее 90 минут.

Поскольку по размеру, весу и форме новые БЛА соответствуют стандартным 40-мм армейским гранатам, они должны легко вписываться в стандартный комплект снаряжения бойца.

Как сообщается, после выстреливания БЛА выпускает парапланное крыло или разворачивает несущий винт, и включает двигатель, позволяя оператору управлять аппаратом с помощью джойстика или другого ручного устройства. Камера передает видео в реальном времени с расстояния в 2 км.

Гердес сказал, что планирует установить на БЛА приемники GPS, которые позволят солдатам точно определять местоположение объектов или людей, наблюдаемых с воздуха.

Армия США имеет достаточно большой опыт использования малых БЛА для обеспчения своих пехотинцев и других бойцов на линии фронта безопасным обзором с воздуха. Прошлым летом подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии было развернуто в Афганистане с микро-БЛА вертолетного типа Black Hornet. Тем не менее представители армии заявляют, что возможность запуска БЛА в со скоростью снаряда позволит им быстрее подниматься в воздух и обнаруживать угрозы максимально оперативно.

"По сути, если есть что-то, на что вы хотите посмотреть, но вы еще не знаете, где оно находится, вот где пригодится дрон", - сказал Гердес.

Гердес и его партнер Хао Кан, другой инженер из Исследовательской лаборатории армии США, подали заявку на патент на конструкцию БЛА GLUAS в прошлом месяце. Согласно заявке, этот проект быть реализован в будущем, или же привести исследователей к другим изобретениям для поля боя.

"Мы здесь для того, чтобы разрабатывать инновационные концепции для нужд военных, что, как правило, означает, что мы уменьшаем размеры и вес устройства, увеличиваем дальность и летальность", - сказал Гердес.- "В ARL мы, как правило, фокусируемся на основных аспектах исследований и инноваций".

Изображение разрабатываемого Исследовательской лабораторией армии США миниатюрного разведывательного беспилотного летательного аппарата GLUAS (Grenade Launched Unmanned Aerial Systems) в габаритах 40-мм противопехотной гранаты, в варианте с мягким крылом парапланного типа (с) Исследовательская лаборатория армии США