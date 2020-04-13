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Американские эксперты предлагают выдавать каперские свидетельства для борьбы с китайским флотом

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Соединенные Штаты должны поощрять использование каперов для борьбы с китайской агрессией на море, говорится в нескольких публикациях, подготовленных исследователями Военно-морского института США (US Naval Institute). Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Первый рейс суперконтейнеровоза CSCL Globe (вместимость 19100 TEU) китайской компании China Shipping Container Lines (CSCL), декабрь 2014 года (c) Keith Skipper

В докладах "Unleash the Privateers!" и "US Privateering Is Legal", опубликованных в апрельском выпуске журнала "Proceedings", правительству США предлагается начать выпуск каперских свидетельств (Letters of Marque) - специальных документов, разрешающий частным кораблям захватывать торговые суда противника.

Авторы докладов - полковник морской пехоты США в отставке и старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кэнсиан, а также бывший специалист CSIS по связям с общественностью Брэндон Шварц - отмечают, что более крупный торговый флот Китая делает США уязвимыми, а подрыв китайской глобальной торговой сети серьезно ударит по экономике страны в целом и постав под угрозу ее стабильность.

По их словам, такая кампания была бы законным и недорогим способом сдерживания роста мощи Китая на море, добавив, что она может предотвратить, а не спровоцировать войну.

По мнению научного сотрудника Школы международных исследований Наньянского технологического университета (Сингапур) Коллина Коу, данная идея "политически несостоятельна".

"Это будет расценено как откровенная провокация, которая повлечет за собой ответные действия со стороны Китая, - отметил эксперт, - и, если исходить из Устава ООН, такой шаг может быть истолкован как применение силы и вызовет международное осуждение".

Первые каперские свидетельства относятся к периоду XVI-XVIII веков, известному как Эпоха паруса, но такая практика была запрещена серией договоров в XIX и ХХ веках.

Тем не менее, американские авторы заявили, что правительство США никогда официально не подписывало каких-либо соглашений на этот счет, и утверждают, что Конституция США дает конгрессу право "предоставлять каперские свидетельства". Тот факт, что с 1907 года ни одного такого свидетельства выпущено не было, объясняется "стратегическими и политическими соображениями, а не юридическими".

Конгрессмен-республиканец Рон Пол уже поднимал вопрос о выдаче каперских свидетельств для борьбы Усамой бен Ладеном и сомалийскими пиратами в 2007 и 2009 годах, но безуспешно.

Коллин Коу полагает, что подобные рекомендации вряд ли будут серьезно восприняты нынешним политическим руководством США, но они отражают позиции аналитических центров, которые выступают за гораздо более жесткую политику в отношении Китая.

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Страны
Китай
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Сингапуp
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