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Интерфакс-АВН

Перспективы развития "ядерного" ЦНИИ Минобороны РФ планируется обсудить на форуме "Армия-2020"

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Международный форум "Армия-2018"
Международный форум "Армия-2018".
Источник изображения: twitter.com

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Приоритетные направления развития атомной промышленности России, совершенствования ядерного оружейного комплекса (ЯОК) планируется обсудить на форуме "Армия-2020", который намечено провести в период с 24 по 28 августа, сообщает Минобороны (МО) РФ.

"Участники мероприятия обсудят основные события, научно-технические достижения и историческую значимость создания как атомной отрасли в целом, так и 12-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) МО РФ, в частности", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Согласно открытым данным, 12-й ЦНИИ находится в ведении 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за хранение и эксплуатацию ядерных боеприпасов, а также следит за испытаниями ядерного оружия в других странах.

По данным военного ведомства, "конференция призвана способствовать проведению новых совместных научных исследований организаций ОПК, ЯОК и Минобороны России, а также выявлению приоритетных направлений дальнейшего развития 12-го ЦНИИ МО РФ".

"В рамках конференции будут заслушаны доклады специалистов по истории создания и развития атомной отрасли, роли и месту предприятий государственной корпорации "Росатом" в становлении и развитии отечественной атомной промышленности. А также - о значении научно-исследовательского института в системе разработки и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники и обеспечения безопасности специального оружия", - говорится в сообщении.

Эксперты также обсудят сотрудничество и взаимодействие 12-го ЦНИИ Минобороны России "с научными организациями оборонной промышленности и ядерного оружейного комплекса России", информирует ведомство.

По его данным, "мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска".

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