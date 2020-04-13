Рогозин: Роскосмос и Минобороны должны теснее кооперироваться на этапе предзаказа

Глава госкорпорации отметил, что уже начал эту работу с военным ведомством и ожидает в скором времени выйти с ним уже на предметные соглашения

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Роскосмос и Минобороны РФ должны наладить более тесную кооперацию на стадии предзаказа продукции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным.

"Два заказчика не должны заказывать на одном и том же предприятии Роскосмоса два разных типа космических аппаратов с одним и тем же функционалом. Поэтому предлагаю теснейшую кооперацию на этапе предзаказа, и здесь очень важна роль генеральных конструкторов", - сообщил Рогозин.

По его словам, необходимо ввести обязательное согласование между Минобороны России и госкорпорацией по схемотехническим решениям при создании военных спутников, производственной кооперации при организации заказа на производство таких изделий и цен госконтрактов, которые Минобороны заключает с предприятиями корпорации.

Рогозин добавил, что Роскосмос уже начал эту работу с военным ведомством и ожидает в скором времени выйти с ним уже на предметные соглашения.