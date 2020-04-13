Рогозин заявил о дополнительных расходах Роскосмоса из-за коронавируса

Он отметил, что также приостановилось международное сотрудничество в космической сфере

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Некоторые предприятия Роскосмоса из-за пандемии коронавируса столкнулись с дополнительными расходами, в том числе на поддержание производств. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Остановка ряда гражданских производств на период карантина, а именно на них у нас задействовано большинство работников, влечет дополнительные расходы предприятий на выплату заработной платы и поддержание производственных мощностей, а также на борьбу с распространением вируса", - отметил Рогозин.

По его словам, влияние пандемии является крайне негативным для реализации планов на текущую деятельность. В частности, из-за коронавируса застопорилось международное сотрудничество.

"Гвианский космический центр, где мы на ракете "Союз-2" запускаем иностранные космические аппараты, практически полностью парализован, французский персонал его покинул", - сказал гендиректор Роскосмоса, уточнив, что российские специалисты там остались, чтобы "обеспечить безопасное хранение и обезвреживание разгонных блоков, которые были заправлены перед отмененными пусками".