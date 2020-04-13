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Известия.ru

Путин предостерег от соблазна свалить на коронавирус все нерешенные вопросы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

У руководителей предприятий всех отраслей не должно быть соблазна «сваливать» все нерешенные вопросы на пандемию коронавируса. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

«Ситуация в «Роскосмосе» меняется, медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим. Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу «Роскосмоса», ― цитирует его «Интерфакс».

При этом российский лидер предостерег от соблазна свалить на коронавирусную инфекцию все нерешенные вопросы и недоработки. Глава государства подчеркнул, что это касается не только «Роскосмоса», но и всех отраслей производства и видов деятельности.

Ранее в этот день Путин назвал развитие пилотируемых полетов главным приоритетом в российской космонавтике. По его словам, России необходимо укреплять позиции на рынке космических запусков, при этом средства выведения должны оставаться конкурентоспособными и востребованными.

10 апреля Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Ранее в пятницу он вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.


По состоянию на 10 апреля в России общее число заболевших превысило 11,9 тыс. человек. Умерли 94 человека. Выздоровели 795 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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