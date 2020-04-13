В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России

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Несомненно, за последние годы Россия значительно укрепила свое влияние в ближневосточном регионе, приложив для этого колоссальные усилия. Теперь она стремительно теряет свои позиции, вступив в жесткое противоборство с Саудовской Аравией.

Об этом говорит Стивен Кук в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.

И хотя, как полагает автор, доверие к России на Ближнем Востоке после разрыва договора ОПЕК+ значительно ослабло, в регионе ее считают более конструктивным игроком, чем Соединенные Штаты.

По мнению Стивена Кука, в глазах лидеров стран Ближнего Востока Москва выглядит в более выгодном свете, чем Вашингтон:

Лидеры Ближнего Востока действительно благоприятнее смотрят на расширение российской мощи. С тех пор, как Москва сбросила идеологический багаж советского коммунизма, а Америка выглядит все более выдохшейся, беспомощной и бестолковой, региональные игроки видят в России если не альтернативу Вашингтону, то, по крайней мере, игрока не в пример более конструктивного.

Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы. И теперь она пытается справиться с неприятностями, в которые сама себя втянула. Он считает, что победителей в этой схватке не будет, проиграют все.

Впрочем, выиграть в российско-саудовском конфликте может Китай. Дешевая нефть станет для него отличным подспорьем для восстановления экономики после преодоления пика эпидемии коронавируса.

Ранее отмечалось, что нефтяной кризис может сыграть на руку также Индии.