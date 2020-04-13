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Интерфакс-АВН

Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с коронавирусом крайне негативно сказывается на космической отрасли.

"Не могу не сказать о крайне негативном влиянии пандемии коронавируса на реализацию наших планов и текущую деятельность", - сказал Рогозин в пятницу на совещании по ситуации в отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.

Он сообщил, что застопорилось международное сотрудничество.

"Гвианский космический центр, где мы на ракете "Союз-2" запускаем иностранные космические аппараты, практически полностью парализован, французский персонал его покинул. Наши люди там остались, для того чтобы обеспечить безопасное хранение и обезвреживание разгонных блоков, которые были заправлены перед отмененными пусками", - сказал Рогозин.

По его словам, остановка ряда гражданских производств на период карантин влечет дополнительные расходы предприятий на выплату заработной платы и поддержание производственных мощностей, а также на борьбу с распространением вируса.

"При этом еще раз хочу сказать, персонал предприятий Роскосмоса, который задействован на исполнении задач в интересах министерства обороны, а также на непрерывных производствах, на контрольно-испытательных станциях всех наших перспективных ракет, которые мы в этом году должны сдать на испытание, конечно, Центр управления полетами, не только основной, который обеспечивает работу Международной космической станции, но и иных орбитальных группировок - все находятся на местах. Организации обеспечивают доставку своих сотрудников своим транспортом и обеспечивают их всеми средствами, которые должны предотвратить заражение", - заявил глава Роскосмоса.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин предостерег руководство Роскосмоса так же, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом.

"От чего хотел бы вас предупредить - от соблазна все нерешенные вопросы - а их еще много - все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - сказал Путин, завершая совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Президент подчеркнул: "Это, кстати говоря, касается не только Роскосмоса, а всех отраслей производства и всех видов деятельности". "Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается", - сказал Путин.

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Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз-2 РН
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2 комментария
№1
13.04.2020 04:17
плохому танцору всё время что то мешает....
-1
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№2
13.04.2020 07:21
В этот раз полностью согласен с ВВП:
Цитата, q
"От чего хотел бы вас предупредить - от соблазна все нерешенные вопросы - а их еще много - все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - сказал Путин,
0
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