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WarSpot

«Бородавочник» с крепким брюхом

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Источник изображения: warspot.ru

Американский штурмовик A-10 успешно пережил аварийную посадку. Вчера, 9 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что на авиабазе Муди самолёт A-10C Thunderbolt II приземлился, не выпуская шасси.

На фото, опубликованном после посадки, видно, что «Бородавочник» совершал полёт с вооружением. Две ракеты AGM-65 Maverick класса «воздух-земля» были повреждены, но выдержали жёсткое приземление. Ракета AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух» выглядит неповреждённой.

Аварийная посадка A-10C Thunderbolt II

Источник изображения: popularmechanics.com

В пресс-службе ВВС США указывают, что пилот не пострадал. Официальная причина аварии будет названа после расследования. Также самолёту предстоит пройти проверку повреждений, после чего будет принято решение о возможности и целесообразности восстановления штурмовика-«пенсионера».

А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году. Поначалу американские пилоты скептически относились к А-10 Thunderbolt II, из-за специфического вида прозвав их «Бородавочниками». Однако мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. Ранее Warspot -8 Avenger — одной из самых мощных авиационных пушек в мире, которой вооружён этот штурмовик.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
AGM-65
AIM-9
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