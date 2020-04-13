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ТАСС

Роскосмос планирует осуществить более 30 пусков в 2020 году

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что пять пусков уже проведены

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Тридцать три пуска планирует осуществить Роскосмос в 2020 году, в том числе из Гвианского космического центра. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"В 2020 году запланировано 33 пуска, из которых 12 запусков спутников по Федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три - из Гвианского космического центра", - сказал Рогозин.

Он отметил, что пять пусков уже проведены. "Вчерашний пуск был довольно важный и сложный, потому что впервые мы испытали уже с участием экипажа связку корабля "Союз-МС" и ракеты "Союз-2.1а" с полностью российской цифровой системой управления", - подчеркнул глава госкорпорации.

Стоимость пусков

Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний, сообщил Дмитрий Рогозин.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - сказал Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин в пятницу.

"Предложенный нами порядок ценообразования - это по сути наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - отметил глава Роскосмоса.

Десять пусков боевых ракетных комплексов, произведенных на предприятиях Роскосмоса, были осуществлены в 2019 году расчетами Минобороны России.

"Боевыми расчетами Минобороны также осуществлено 10 успешных пусков боевых ракетных комплексов, которые изготовлены на предприятиях Роскосмоса", - отметил Рогозин.

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