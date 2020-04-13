Al-Ain (ОАЭ): Украина испытала новую крылатую противокорабельную ракету

В интернете появились кадры, на которых продемонстрированы возможности новой украинской крылатой ракеты РК-360МЦ «Нептун». Несмотря на заявления в американских СМИ о том, что этот комплекс станет ключевой вехой в реализации украинской ракетной программы, многие эксперты в области вооружения скептически относятся к подобным заявлениям.

Украина провела испытания новой крылатой противокорабельной ракеты РК-360МЦ "Нептун". Отмечается, что испытания украинской ракеты могут вызвать гнев региональных государств.

В интернете появилось видео, на котором продемонстрированы возможности новой украинской крылатой ракеты РК-360МЦ "Нептун", предназначенной для поиска и уничтожения заданных военно-морских целей, сообщает российское информагентство.

На записи запечатлен пуск ракеты, ее пролет над водой и попадание точно в цель на расстоянии около 100 километров. В описании к видео говорится, что испытания прошли 2 апреля на полигоне "Алибей" в Одесской области.

В прошлом году американские СМИ сообщили, что в случае успеха комплекс "Нептун" станет ключевой вехой в реализации украинской ракетной программы.

Ракета РК-360МЦ "Нептун" отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты - от трех до десяти метров выше уровня моря.

Ранее сообщалось, что украинская крылатая ракета РК-360МЦ "Нептун" успешно прошла летные испытания, преодолев более 250 километров по заданному маршруту.