Войти
Интерфакс-АВН

Предприятия "оборонки" Тульской области возобновили работу

332
0
0
Алексей Дюмин
Алексей Дюмин.
Источник изображения: © Пресс-служба правительства Тульской области

Тула. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о возобновлении работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона.

"В нашем регионе все оборонные предприятия вошли в перечень системообразующих. Уведомив Роспотребнадзор о выполнении санитарных требований, с 8 апреля они возобновили работу", - сказал Дюмин в пятницу при посещении "Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г.Шипунова", где проинспектировал исполнение гособоронзаказа и соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.

Как сообщила пресс-служба облправительства, губернатор осмотрел несколько корпусов и пообщался с сотрудниками.

"Стабильная работа предприятий ОПК крайне важна не только для Тульской области, но и для всей страны. Наша оборонка играет важную роль в выполнении гособоронзаказа, и КБП - одно из ключевых предприятий. Нужно принять все меры, чтобы наверстать время, упущенное из-за вынужденного простоя, и выполнить все показатели в срок", - подчеркнул Дюмин.

Заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев отметил, что на КБП есть все необходимые запасы ресурсов для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Кроме того, предприятием закуплены и установлены тепловизоры для замера температуры у работников, приобретены антисептические средства. Помещения и оборудование регулярно дезинфицируются, сотрудники обязаны соблюдать социальную дистанцию. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На работу сотрудники добираются либо на личном транспорте, либо на специальных автобусах предприятия. Сами автобусы регулярно проходят дезинфекцию.

ПАО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, занимается разработкой скорострельных пушек, систем ПВО ближнего радиуса действия и других видов вооружений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
24.04.2019
Цифры решают все
06.06.2018
Ростех выделит 7,5 млрд рублей на финансирование деятельности военного дивизиона КТЗ
31.03.2014
На острие высокоточности
10.02.2014
"Панцирь" подвергается глубокой модернизации
12.12.2011
Войсковая ПВО – не сирота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году