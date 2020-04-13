Предприятия "оборонки" Тульской области возобновили работу

Тула. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о возобновлении работы предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона.

"В нашем регионе все оборонные предприятия вошли в перечень системообразующих. Уведомив Роспотребнадзор о выполнении санитарных требований, с 8 апреля они возобновили работу", - сказал Дюмин в пятницу при посещении "Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. академика А.Г.Шипунова", где проинспектировал исполнение гособоронзаказа и соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.

Как сообщила пресс-служба облправительства, губернатор осмотрел несколько корпусов и пообщался с сотрудниками.

"Стабильная работа предприятий ОПК крайне важна не только для Тульской области, но и для всей страны. Наша оборонка играет важную роль в выполнении гособоронзаказа, и КБП - одно из ключевых предприятий. Нужно принять все меры, чтобы наверстать время, упущенное из-за вынужденного простоя, и выполнить все показатели в срок", - подчеркнул Дюмин.

Заместитель генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" - управляющий директор АО "КБП" Дмитрий Коноплев отметил, что на КБП есть все необходимые запасы ресурсов для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Кроме того, предприятием закуплены и установлены тепловизоры для замера температуры у работников, приобретены антисептические средства. Помещения и оборудование регулярно дезинфицируются, сотрудники обязаны соблюдать социальную дистанцию. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На работу сотрудники добираются либо на личном транспорте, либо на специальных автобусах предприятия. Сами автобусы регулярно проходят дезинфекцию.

ПАО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова" (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, занимается разработкой скорострельных пушек, систем ПВО ближнего радиуса действия и других видов вооружений.