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Интерфакс-АВН

ВМФ РФ планирует получить новое гидрографическое судно в 2022 году

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Судно проекта 19910
Судно проекта 19910.
Источник изображения: http://www.korabli.eu

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот РФ планирует получить малое гидрографическое судно (МГС) "Яков Лапушкин" в 2022 году, оно пополнит состав Балтийского флота, сообщили в пресс-службе ВМФ.

"Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910, строящееся на судостроительном предприятии "Вымпел" (г. Рыбинск), планируется включить в состав ВМФ в 2022 году", - говорится в сообщении.

"Планируется, что МГС "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что судно названо в честь начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой отечественной войны - контр-адмирала Якова Лапушкина.

"Характеристики судна проекта 19910 "Яков Лапушкин" дают возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования. Ледовый класс корпуса позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой обстановке", - информирует ВМФ.

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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Проекты
19910
БФ
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