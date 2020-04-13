ВМФ РФ планирует получить новое гидрографическое судно в 2022 году

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Военно-морской флот РФ планирует получить малое гидрографическое судно (МГС) "Яков Лапушкин" в 2022 году, оно пополнит состав Балтийского флота, сообщили в пресс-службе ВМФ.

"Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910, строящееся на судостроительном предприятии "Вымпел" (г. Рыбинск), планируется включить в состав ВМФ в 2022 году", - говорится в сообщении.

"Планируется, что МГС "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что судно названо в честь начальника гидрографического управления ВМФ в годы Великой отечественной войны - контр-адмирала Якова Лапушкина.

"Характеристики судна проекта 19910 "Яков Лапушкин" дают возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования. Ледовый класс корпуса позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой обстановке", - информирует ВМФ.