Вертолетная выставка HeiRussia пройдет в середине сентября

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Утверждены новые даты проведения выставки HeliRussia-2020, мероприятие пройдет с 15 по 17 сентября, сообщили организаторы форума.

"Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussiа перенесена на 15-17 сентября 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой",- говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Форум состоится на площадке МВЦ "Крокус Экспо".

XIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2020 должна была состояться с 21 по 23 мая в Москве. Организатор выставки - Минпромторг России.

Согласно информации на сайте форума, в 2020 году в мероприятии примут участие представители США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Канады, Франции, Испании, Чехии, Литвы и Германии.