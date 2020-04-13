Космонавт оценил вероятность попадания коронавируса на МКС

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко 10 апреля рассказал «Известиям», насколько защищены космические корабли, Международная космическая станция (МКС) и сами космонавты от коронавируса в условиях пандемии на Земле.

Накануне на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Теперь они работают вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Теоретически попадание коронавирусной инфекции на МКС возможно, но крайне маловероятно, рассказал Андрей Борисенко. Экипаж находился в условиях карантина, даже более жесткого, чем стандартный режим обсервации, перед полетом.

«Во время этого старта люди, которые не имели отношения к пуску, вообще не допускались на Байконур. Таким образом, даже близкие друзья и родные, которые обычно провожают экипаж в полет, в этот раз отсутствовали на Байконуре. И сама оперативная группа, которая работала с экипажем, также работала с соблюдением очень жестких требований в части карантина», — сказал Борисенко.

При этом даже в обычных условиях экипаж проводит примерно три недели в усиленном режиме обсервации. В этот период минимизированы контакты с посторонними лицами.

«Таким образом, экипаж летит на станцию тогда, когда уже понятно, что экипаж здоров. Инкубационный период всевозможных простудных и инфекционных заболеваний к этому моменту уже истекает», — подчеркнул Герой России.

Чтобы предохранить от попадания инфекции материальную часть космического корабля, специальные меры предпринимают еще на стартовой площадке. Это и чистка, и сам корабль размещают в чистой зоне, в монтажно-испытательном корпусе, отметил космонавт.

«Как любят выражаться математики, в данных условиях вероятность попадания каких-то вирусов на станцию исчезающе мала», — сказал эксперт. В тоже время Андрей Борисенко сообщил, что в полете космонавты могут простудиться. Однако по его словам, это связано не с тем, что они не соблюдали режим обсервации на Земле.

«Условия космического полета объективно неблагоприятные для экипажа. И могут быть небольшие простудные заболевания, но на борту имеется достаточный набор медикаментов, который позволяет нивелировать все эти неприятные вещи. Плюс ко всему с экипажем круглосуточно на связи находится доктор экипажа, внизу в Центре управления полетами, который в любой момент может дать консультацию экипажу, как быть в том или ином случае, если он вдруг болен», — сказал Борисенко.

При этом он добавил, что на борту наиболее вероятны не простудные заболевания, а скорее небольшие и мелкие травмы, например, порезы, которые могут возникать в процессе ремонтному-восстановительных работ.

Ранее 10 апреля президент России Владимир Путин вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.