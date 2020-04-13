На полигоне в Приморье прошли учения с участием боевых машин БМП-2

Учения мотострелков прошли на приморском полигоне Сергеевский. Экипажи боевых машин БМП-2 выполняли стрельбу из 30-мм пушки 2А42 и пулемета по мишеням, имитирующим движущиеся легкобронированные цели, сообщает в пятницу, 10 апреля, телеканал «Звезда».

В ходе учений проверялась слаженность действий экипажа при стрельбе одновременно из трех боевых машин. Синхронность выстрелов автоматических пушек 2А42 необходима для создания максимальной плотности огня в ходе ведения боя.

БМП-2 — гусеничная боевая машина пехоты. Она предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, защищенности и вооруженности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Экипаж машины состоит из механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры.

5 апреля в Минобороны сообщили, что в ходе учений российские ПВО впервые отражали удар гиперзвуковых ракет. Маневры проходили с 30 марта по 2 апреля на юге России. Авиация и силы противовоздушной обороны научились отражать массированный удар гиперзвуковым оружием, крылатыми и баллистическими ракетами малой и средней дальности. Военные также смогли атаковать и носители ракет.