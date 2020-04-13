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Washington Examiner (США): не следует преувеличивать шалости российских самолетов вблизи Аляски

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Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла"
Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла".
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Тарасенков

Один из ведущих пропагандистов США с гордостью сообщает о перехвате российских противолодочных самолетов Ил-38, выполнявших учебный полет, американскими истребителями вдали от Аляски. И при этом обвиняет в пропаганде российские СМИ, которые тоже рассказали об этом перехвате. Пустобрёх, но — умелый…

В среду Военно-воздушные силы США перехватили два российских самолета "Ильюшин" Ил-38 в 80 километрах (50 милях) от берегов Аляски. Однако не стоит беспокоиться, - это обычные трюки русских.

Прежде всего, эти самолеты не представляли никакой угрозы для Аляски. Ил-38 - это самолет морского патрулирования, и его задача состоит в обнаружении кораблей и подводных лодок, а не в нанесении ударов по целям, расположенным в глубине территории противника. Хотя эти два самолета Ил-38, скорее всего, были наиболее современными моделями, они не представляют собой серьезной угрозы для безопасности Америки. У них нет ракет воздух-воздух. Что касается их скорости и заметности для радаров, то эти показатели значительно снижают их способность незаметно приблизиться и нанести удар по целям. А с учетом того, что 3-е крыло истребителей F-22 Военно-воздушных сил США (USAF 3rd Wing F-22s) было размещено для перехвата самолетов Ил-38, то вопрос об относительной угрозе в данном случае вообще не обсуждается. Данное уравнение сильно перевешивает в пользу Америки, и то же самое можно сказать о российских истребителях для завоевания превосходства в воздухе.

Русские знают это. И они знают, что мы знаем. Так зачем тогда было устраивать эту небольшую экскурсию?

Ну, речь не идет о том, что Владимир Путин готовится начать войну. Речь на самом деле идет о том, что Россия пытается досадить Америке и обнаружить любые слабые стороны, которые открывают для русских определенные возможности. Это особенно важно для русских в районе Северного полярного круга к северу от Аляски, где расположены огромные запасы энергоресурсов, на которые русские хотели бы претендовать.

Кроме того, в настоящее время коронавирус ограничивает некоторые элементы боеготовности американских военных (примером может служить ситуация на авианосце "Теодор Рузвельт"), а Россия хочет посмотреть, не сократил ли Пентагон боеготовность в других критически важных и приоритетных районах. В данном случая речь идет о противовоздушной обороне Соединенных Штатов или Канады. Как просто сказал глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в интервью телеканалу "Фокс ньюс": "Они хотели посмотреть, способны ли мы реагировать".

Наконец, речь идет также о желании произвести впечатление на собственное население. Путин считает способность демонстрировать силу критически важным элементом своей продолжающейся власти. И каждый раз, когда Путин получает возможность приблизить своих военных к американским военным, его медийные пропагандисты с радостью рекламируют подобные действия.

Короче говоря, это был обычный день для воздушного пространства Аляски.


Том Роган (Tom Rogan)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
F-22
Ил-38
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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