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Российская газета

Ракетная атака пары "летающих танков" Ми-35 попала на видео в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Вертолеты Ми-35 Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают совершать боевые вылеты. В Сети появилось видео атаки "летающих танков", произведенной восточнее города Мисурата.

Обстрелу подверглась автомобильная техника и переброшенные из Сирии боевики незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне контролирующего Триполи "Правительства национального согласия".

Судя по видеокадрам, были применены 80-мм неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Вес одной - более 11 килограммов. Дальность полета, в зависимости от модификации, составляет 2 000 - 4 000 метров. Один "тридцать пятый" способен задействовать до 40 таких боеприпасов.

Особенностью боевого применения винтокрылых машин в ходе нынешнего этапа гражданской войны является то, что они практически не задействуют ПТУР. Не используют такое оружие и боевые самолеты, так как в строю остались лишь устаревшие L-39, МиГ-21, МиГ-23 и Су-22М3. Они обрушивают на противника лишь обычные бомбы и реактивные снаряды.

Точечные удары наносят беспилотные летательные аппараты, такие как турецкие Bayraktar TB2 или Wing Loong II китайского производства, они находятся в воздухе буквально круглые сутки.



Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Ливия
Сирия
Турция
Продукция
L-39
Pterodactyl I
Ми-35
МиГ-21
МиГ-23
С-8
Су-22
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