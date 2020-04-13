Войти
Известия.ru

Путин отметил приоритет пилотируемых полетов в российской космонавтике

272
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Главным приоритетом в российской космонавтике является развитие пилотируемых полетов, заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — отметил президент.

По его словам, России необходимо укреплять позиции на рынке космических запусков, при этом средства выведения должны оставаться конкурентоспособными и востребованными.

Также Путин призвал к активному использованию механизмов, выработанных в результате партнерства государственного и частного секторов.

Президент отметил, что начало летных испытаний ракетных комплексов тяжелого и сверхтяжелого классов намечено на 2023 и 2028 год соответственно, в связи с этим на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура в установленные сроки.

10 апреля Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Ранее, в пятницу, он вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Глава государства отметил, что освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, а изучение космического пространства открывает новые перспективы во многих сферах.

9 апреля на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Теперь они работают вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Интернациональный экипаж на Международную космическую станцию доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Он стартовал с космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля с ракета-носителем «Союз 2.1а» полностью российской сборки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
13.04.2020
Путин связался с МКС в преддверии Дня космонавтики
13.04.2016
Ключ на старт
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году