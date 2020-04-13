Путин отметил приоритет пилотируемых полетов в российской космонавтике

Главным приоритетом в российской космонавтике является развитие пилотируемых полетов, заявил президент страны Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, в ходе видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

«Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство», — отметил президент.

По его словам, России необходимо укреплять позиции на рынке космических запусков, при этом средства выведения должны оставаться конкурентоспособными и востребованными.

Также Путин призвал к активному использованию механизмов, выработанных в результате партнерства государственного и частного секторов.

Президент отметил, что начало летных испытаний ракетных комплексов тяжелого и сверхтяжелого классов намечено на 2023 и 2028 год соответственно, в связи с этим на космодроме Восточный должна быть создана инфраструктура в установленные сроки.

10 апреля Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Ранее, в пятницу, он вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Глава государства отметил, что освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, а изучение космического пространства открывает новые перспективы во многих сферах.

9 апреля на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Теперь они работают вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Интернациональный экипаж на Международную космическую станцию доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Он стартовал с космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля с ракета-носителем «Союз 2.1а» полностью российской сборки.