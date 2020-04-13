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Известия.ru

Путин связался с МКС в преддверии Дня космонавтики

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Глава государства на сеансе прямой связи с членами экипажа отметил, что освоение космоса на сегодняшний день остается символом развития человечества и прогресса.

Изучение космического пространства, по словам Путина, открывает новые перспективы во многих сферах.

«Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что страна имеет богатый опыт международного сотрудничества в космической сфере, в том числе с коллегами из США. По его словам, Штаты и Россия в настоящий момент также пытаются объединить усилия, чтобы успешно бороться с пандемией коронавируса и регулировать непростую ситуацию на мировых рынках.

«Убежден, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будет активно развиваться, потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне на МКС прибыли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Теперь они работаю вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американцам Эндрю Морганом и Джессикой Меир.

Интернациональный экипаж на станцию Международную космическую станцию доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Он стартовал с космодрома Байконур в 11:05 мск 8 апреля с ракета-носителем «Союз 2.1а» полностью российской сборки.

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Путин Владимир
Проекты
Байконур
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