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Военно-промышленный курьер

Российские морские «штурмовики» высоко оценили в Африке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия приступила к реализации подписанного недавно первого контракта с заказчиком из одной из стран Африки, расположенной южнее Сахары, на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО «Концерн «Калашников». Об этом сообщили в АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех).

С какой конкретно страной не указывается, к югу от пустыни Сахара находится 48 государств, половина ВВП этого региона, который называют «Черной Африкой», приходится на две страны - Нигерию и ЮАР. Заключенный Рособоронэкспортом контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары, пояснили в компании.

«Это несомненный успех в области развития военно-технического сотрудничества со странами стратегически важного для России региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними и расширению географии присутствия компании на Африканском континенте. Мощнейший стимул росту объема нашего сотрудничества и переходу его на новый качественный уровень дал проведенный в октябре 2019 году Экономический форум Россия-Африка в Сочи», - отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В компании уточнили, что скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Она обладает высокими скоростными характеристиками и дальностью хода.

«БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности хода, десантовместимости, а также огневой мощи. В свою очередь относительная простота технологии постройки позволяет Рособоронэкспорту предлагать своим партнерам лодку как в качестве финальной продукции, так и для лицензионного строительства на национальных верфях заказчика», - добавил Михеев.

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Страны
Нигерия
Россия
ЮАР
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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