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В Подмосковье появится новый музей авиационной техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый музей авиационной техники будет создан на базе Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ России, который находится в городе Балашихе Московской области. Об этом сообщил председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

«В ближайших планах - создать музей авиатехники ДОСААФ России. Для этого проделана большая работа. Думаю, что в течение года – полутора лет оборонное общество закончит формировать летный кластер исторических воздушных судов музея», - отметил он.

По словам Александра Колмакова, на заводе уже есть полностью восстановленные макеты вертолетов Ми-1, Ми-4 и Ка-126. До летного состояния доведены такие воздушные суда, как вертолет Ка-26 и самолет Л-29. В ближайшее время авиаторы ДОСААФ поднимут в воздух восстановленный советский вертолет Ми-4.

Председатель оборонного общества уточнил, что сейчас в сотрудничестве с Фондом «Крылатая память Победы» на заводе ремонтируются и будут доведены до летного состояния два истребителя: И-153 «Чайка» и И-15. В экспозиции будут представлены четыре самолета Первой мировой войны: Fokker Dr. I, Fokker D.VII, Sopwith Camel и Avro 504.

В музее также будет представлена экспозиция авиадвигателей. В нее будут включены агрегаты, полученные как от частных лиц, так и из организаций ДОСААФ. На сегодняшний день завод располагает более чем 30 различными двигателями: от произведенных в период 1920-х годов до современных образцов конца ХХ века.

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Страны
Россия
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