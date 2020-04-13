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WarSpot

Ted Stevens: 77-й эсминец Arleigh Burke

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Источник изображения: warspot.ru

В США продолжают ударными темпами строить новые эсминцы. Вчера, 9 апреля, пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries сообщила о том, что на верфи Huntington Ingalls Shipyard в штате Вирджиния началась постройка корабля Ted Stevens (DDG 128).

Новый эсминец будет 77-м кораблём типа Arleigh Burke в составе ВМС США. Также Ted Stevens станет третьим эсминцем модификации Flight III — новейшего поколения боевых кораблей, оснащённых новой радиолокационной системой Advanced Missile Defense Radar (AMDR) AN/SPY-6.

Схема эсминцев Arleigh Burke модификации Flight III

Источник изображения: defensenews.com

Корабли типа Arleigh Burke являются единственными эсминцами ВМС США (не считая экспериментальных типа Zumwalt). Их водоизмещение составляет от 8200 т у модификаций Flight I и свыше 9600 т у Flight III. Длина корабля — более 150 м, ширина — 20 м. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, каждый из эсминцев может нести один или два вертолёта (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль). ВМС США имеют на вооружении порядка 70 кораблей этого типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
HII
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