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Российская газета

В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Интернет, становится все более мощным инструментом манипуляции сознанием и поведением молодого поколения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время видео-совещания по вопросам безопасности в УРФО. По его мнению, в стране необходима новая информационная политика, направленная на молодежную аудиторию и ее медиабезопасность.

Как заметил Патрушев, нельзя не учитывать, что девиантному поведению несовершеннолетних способствуют пропагандируемые в социальных сетях потребление наркотиков, суициды, криминальная субкультура. Формируется повышенный интерес несовершеннолетних к движениям "Скулшутинг", "Колумбайн", популяризирующих насилие в школах. Секретарь СБ РФ напомнил, что в прошлом году на Урале предотвращено три нападения подростков на своих одноклассников и учителей с применением холодного, огнестрельного оружия и самодельных взрывчатых веществ. Кроме того, по его данным следует иметь в виду сохраняющийся в ряде регионов округа высокий уровень преступности среди несовершеннолетних. Как заметил секретарь СБ РФ, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях он заметно превышает среднероссийские показатели. Видимо не случайно, что в этих именно регионах среди подростков и молодежи популярно такое деструктивное движение как АУЕ (арестантский уклад един, - "РГ").

Именно поэтому, по словам Патрушева, весьма актуальными остаются вопросы обеспечения медиабезопасности молодых людей. Сейчас по его данным, наиболее активно профилактическая работа с проблемной молодежью проводится в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Как заметил Патрушев, такая работа разворачивается сейчас и в других регионах страны. По его мнению, эту работу поможет усилить создание координационного центра, который будет отвечать за распространение в интернете позитивного контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи.

В то же время секретарь Совбеза сообщил об усилившимся в последнее время и направленным на российскую аудиторию внешнем информационном и идеологическое воздействием. Цель которого не только пропаганда терроризма, но и раскол российского общества по национальному, культурному и религиозным признакам.

"Под удар этой информационной агрессии попадает в первую очередь молодежь", - сообщил секретарь Совбеза. Именно поэтому, по его мнению, ключевая задача государства - не только оградить молодежь от влияния деструктивных течений и организаций, но и сформировать у молодых людей активную гражданскую позицию. Как подчеркнул Николай Патрушев, ценностные, нравственные и духовные ориентиры для молодежи должны быть закреплены на законодательном уровне.


Иван Егоров

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Россия
Персоны
Патрушев Николай
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ИТ
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