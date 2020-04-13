Путин отметил сотрудничество США в космонавтике и взаимодействие по ситуации с нефтью

Космическое партнерство России с другими странами должно развиваться, вопреки вызовам, отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует новые разговоры с зарубежными партнерами по нефтяной проблематике. В качестве успешного примера международного сотрудничества он отметил взаимодействие РФ и США в космической отрасли.

"Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС (Международной космической станции) с коллегами из Соединенных Штатов Америки - одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества", - заявил глава российского государства. Он пообщался с экипажами МКС по видео-связи из своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

Путин отметил, что взаимодействие РФ и США в космической отрасли - одно из направлений совместных действий. "Так же, как мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами - не хочется об этом говорить, но приходится - имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках". "Вчера только с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему", - отметил российский лидер. "Сотрудничество, слава Богу, развивается не только в космосе, но и в других областях", - заметил Путин.

Путин убежден, что даже в непростые времена, с которыми столкнулся мир, сотрудничество в космической деятельности будет развиваться.

"Убежден, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будет активно развиваться, потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания", - сказал он.

Беседа с экипажем

Путин признался, что рад возможности приветствовать сразу два экипажа МКС.

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в четверг в 11:05 мск и в 17:15 мск в автоматическом режиме состыковался с МКС. На станцию прилетели российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. На станции новых членов экипажа встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю на корабле "Союз МС-15" запланировано на 17 апреля.

Глава российского государства пожелал тем, кто начинает работу на орбите, "выполнить поставленные задачи", а тем, кто завершает вахту - "благополучно вернуться на Землю".

"Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере", - отметил президент. Он обратил внимание на то, что на орбите "проводятся фундаментальные исследования в области биологии, медицины, физики, химии, решаются важнейшие практические задачи". "У России богатый опыт международного сотрудничества в космосе", - добавил Путин.

12 апреля отмечается День космонавтики.