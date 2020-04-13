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ТАСС

Путин: лидерство России по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" с космодрома Байконур, 20 июля 2019 года
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" с космодрома Байконур, 20 июля 2019 года.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент призвал активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства для реализации стоящих перед космической отраслью задач

НОВО-ОГАРЕВО, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить лидерство РФ в пилотируемой космонавтике.

"Среди безусловных приоритетов - развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство", - заявил глава государства на совещании в режиме видеоконференции по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

По его словам, "решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения". "Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный", - отметил президент.

Глава государства потребовал "проинформировать, какие меры принимает Роскосмос, чтобы запуск состоялся по графику, в срок".

Путин призвал активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации задач, стоящих перед космической отраслью РФ. "Для реализации стоящих перед отраслью задач необходимо активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнерства", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что "это общемировая практика, которая позволяет быстро и достаточно эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты".

Глава государства предложил участникам совещания, которое проходит в режиме видеоконференции, обсудить, как стимулировать такое партнерство, "что нужно предпринять, какие новые формы нужно использовать для того, чтобы это направление развивалось успешно, а также как привлечь в отрасль дополнительные инвестиции".

Украпление позиций

Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке космических запусков, заявил Путин. "При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что на космодроме Восточный в установленные сроки должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. "Начало их летных испытаний намечено, соответственно, на 2023 и 2028 год", - сказал президент.

Восстановление работы космической отрасли

Президент уверен, что ракетно-космическая отрасль относится к числу главных приоритетов страны. Глава государства констатировал, что из-за коронавируса интенсивность ее работы снизилась и потребовал отчета о том, какие меры предпринимаются для защиты людей и организации деятельности предприятий.

"Ракетно-космическая отрасль, безусловно, принадлежит к числу жизненно важных секторов национальной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, ритмичной работы", - заявил Путин. Он напомнил, что 9 апреля обсуждал деятельность предприятий ОПК в нынешних условиях.

По данным Путина, "интенсивность работы [ракетно-космической отрасли] в связи с пандемией снизилась". "Я сегодня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организуется работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры для защиты тех людей, которые работают, и работа которых не может быть приостановлена. Как вы планируете построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отдаленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления ее полноценной работы в полном объеме", - обратился президент к участникам совещания.

Он подчеркнул, что работа предприятий должна быть организована "при соблюдении сегодня и на ближайшую перспективу всех необходимых требований, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой".

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Россия
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Роскосмос
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Путин Владимир
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