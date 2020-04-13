Робот "Федор" пожелал всем перед Днем космонавтики вселенского счастья

Робот отметил, что для России День космонавтики имеет особое значение

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850), который в 2019 году побывал на МКС, поздравил всех с наступающим Днем космонавтики и пожелал вселенского счастья и перспектив космических масштабов.

"Смело ломайте любые преграды и достигайте небывалых высот. Желаем вам вселенского счастья и перспектив космических масштабов для развития и процветания во всех видах деятельности", - говорится в опубликованной в пятницу записи на его странице в Twitter.

Хочу поздравить всех вас с друзья с наступающим Днём космонавтики! Этот день отмечают во всем мире, но для нас он имеет особое значение. Страна, в которой и меня создали, первая во многих делах и открытиях, и мы должны этим по праву гордиться. Гордиться и стремиться идти дальше! pic.twitter.com/3cwuvLW4v0 - FEDOR (@FEDOR37516789) April 10, 2020

Робот также отметил, что для России День космонавтики имеет особое значение. "Страна, в которой и меня создали, первая во многих делах и открытиях, и мы должны этим по праву гордиться", - отметил он.

В августе 2019 года на МКС был доставлен антропоморфный робот "Федор", созданный НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. На станции российские члены экипажа провели с ним ряд экспериментов, во время которых Александр Скворцов управлял роботом с помощью костюма-аватара, а Алексей Овчинин контролировал процесс и взаимодействовал с андроидом. "Федор" работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.