Эхо "холодной войны": для чего нужен СНВ-3

Эксперт рассказал, почему продление СНВ-3 не усилит безопасность России
Возможность продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) активно обсуждается на высшем уровне как в России, так и в США. В Москве указывают, что судьба этого документа зависит от американской стороны. Вашингтон утверждает, что изучает вопрос. С обстановкой вокруг СНВ-3 разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Администрация Дональда Трампа изучает вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с учетом имеющихся угроз, заявил сегодня РИА «Новости» представитель Госдепартамента США.
«Администрация изучает возможность продления СНВ-3 с учетом угроз, перед которыми мы стоим сегодня. Он должен быть проверяемым, осуществимым и включать всех партнеров, способных влиять на стратегическую безопасность в мире», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, США готовы вести переговоры с Россией и Китаем, учитывая при этом интересы Вашингтона. «Президент распорядился, чтобы мы смотрели на СНВ-3 шире и включили и Китай, и Россию в наши следующие шаги», - напомнил собеседник РИА «Новости».
Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Рассуждения о договорах по ограничению различного рода вооружений, включая стратегические, следует начать вопроса: несут ли они пользу для нашей страны и способствуют ли укреплению ее безопасности?
Здесь достаточно только вспомнить ликвидацию крайне нужного для обороноспособности страны целого класса оружия - ракет средней и меньшей дальности, включая совершенно уникальный по своим тактико-техническим характеристикам подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с твердотопливной двухступенчатой баллистической ракетой средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20).
К этому же надо добавить абсолютно предательски сданный неприятелю оперативно-тактический ракетный комплекс 9К371 «Ока» (SS-23).
По истечении уже многих лет совершенно очевидно, что эти шаги тогдашнего руководства СССР только ослабили мощь государства, не принеся практически никаких военно-политических дивидендов, за исключением реноме "борцов за мир".
Что касается истории сокращения отечественных стратегических наступательных вооружений, то одна из самых печальных страниц в этой главе - уничтожение в соответствии с СНВ-2 боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК). Как известно, это тип стратегических ракетных комплексов подвижного железнодорожного базирования.
К 1991 году в Ракетных войсках стратегического назначения ВС СССР было развернуто три ракетные дивизии, вооруженных БЖРК с межконтинентальными баллистическими ракетами РТ-23УТТХ: 10-я гвардейская ракетная дивизия в Костромской области; 52-я ракетная дивизия, дислоцированная в ЗАТО Звездный (Пермский край), 36-я ракетная дивизия в ЗАТО Кедровый (Красноярский край). К 2007 году все БЖРК были демонтированы и уничтожены, за исключением двух, переданных в музеи.
Подобных печальных примеров гораздо больше, чем перечислено выше. К этому надо добавить, что ликвидация вооружения и военной техники в соответствии с договоренностями, достигнутыми с США, у нас проводилась самыми варварскими способами. В основном она осуществлялась методом подрыва как ракет, так и пусковых установок, и полного уничтожения остальной техники.
Огромный по своим масштабам вред, который был нанесен при этом государству, Вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу, в полном объеме еще только предстоит осознать. Но самое главное - это никак не усиливало ни безопасность страны и ни укрепляло ее позиции на внешнеполитической сцене, кроме проявления совершенно глупого в этом случае соглашательства и миролюбия.
По большому счету, именно об этом совершенно справедливо говорит Дональд Трамп.
По сути дела, все предыдущие договоренности в сфере сокращения и контроля за вооружениями между Москвой и Вашингтоном заключались в совершенно другое время - иную, без всякого преувеличения, эру. Как тогда утверждали коммунистические пропагандисты - «основное содержание современной эпохи - противоборство между империализмом и социализмом».
Тогда существовали два центра силы - США и СССР. Взаимоотношения между сверхдержавами и договоренности между ними сказывались на ходе практически всех мировых процессов.
Сегодня одна из сверхдержав исчезла. Как утренний туман, растаяла и мировая система социализма.
Более того, Вашингтону практически более не о чем говорить с Россией, как только о сокращении стратегических наступательных вооружений, ведь финансовый и экономический вес нашей страны в сегодняшнем мире весьма далек от понятия сверхдержавы.
Других вопросов в повестке дня у Белого дома сегодня по отношению к Кремлю просто нет. Для Москвы же СНВ-3 - практически последняя возможность сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами как с равной по военным возможностям стране.
При этом сегодня количество участников ядерного клуба значительно расширилось, появились новые сверхдержавы (и в военном, и экономическом плане), и поэтому продлевать СНВ-3 в его существующем виде никакого смысла не имеет.
Эпоха противоборства США и СССР как двух центров силы и представителей двух совершенно разных политико-экономических формаций давно завершилась.
К тому же в существовании СНВ-3 или прекращении действия этого договора в равной степени абсолютно не заинтересованы ни российский оборонно-промышленный комплекс, ни Вооруженные силы страны. Больше всего на важность СНВ-3 для судеб государства нажимают у нас борцы за мир во всем мире. Таких персоналий хватает в каждой стране, но у нас они, пожалуй, наиболее заметные.
Поэтому наиболее адекватная линия поведения с нашей стороны, на мой взгляд, в отношении СНВ-3 должна выглядеть сегодня следующим образом.
Ведь заявления о том, что прекращение его действия приведет к пагубным последствиям типа раскручивания неконтролируемой гонки вооружений, абсолютно не соответствуют действительности. Тем более с учетом состояния экономического комплекса нашей страны. Да и США в современной обстановке этого вовсе не требуется.
А если СНВ-3 прекратит свое существование, не стоит делать из этого никакой трагедии, предоставив в этом плане США все возможные первые шаги и инициативы. Ведь за последнее время немало подобных «краеугольных камней мировой стабильности и безопасности» отошли в небытие.
Внешнеполитическую активность с нашей стороны на этом направлении стоит свести к нулю. Если США заинтересованы в новом СНВ, то пускай и договариваются с Китаем, Индией, Пакистаном и другими странами, как полноправными участниками будущего соглашения. А мы посмотрим, как Вашингтону удастся выйти в этой сфере на какие-либо соглашения с Пекином (что на самом деле крайне маловероятно).
А если для этого возникнут все необходимые условия, мы присоединимся к новому договору СНВ с большим чувством собственного достоинства последними, вместо того, чтобы бежать, задрав штаны, перед локомотивом.
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Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).[/i]
Михаил Ходаренок