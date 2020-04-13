COVID-19 не помешает поставке 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" ВС Норвегии

Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году.

ЦАМТО, 10 апреля. Как сообщает газета The Korea Times, компания Hanwha Defense без сбоев продолжает производство оборонной продукции. Ритмичной работе компании способствуют меры, которые предпринимает правительство Республики Корея для смягчения последствий пандемии COVID-19.

В качестве одного из примеров ритмичной работы названа реализация программы по поставке 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" ВС Норвегии. Подписанный в 2017 году контракт предполагает поставку 24 гаубиц K9 и шести транспортно-заряжающих машин K10 к концу 2020 года.

В настоящее время расположенное в Чханвоне (провинции Кенсан-Намдо) предприятие Hanwha Defense работает в обычном режиме без задержек с поставками. Первая партия гаубиц в соответствии с графиком должна быть отправлена в Норвегию в мае.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года МО Норвегии приняло решение отказаться от совместной с ВС Швеции разработки и закупки 155-мм САУ "Арчер" и приобрести гаубицы самостоятельно. По результатам оценки предложений нескольких компаний победителем объявленного в 2016 году тендера была выбрана Hanwha Land Systems с K9 "Тандер".

Агентство по оборонным закупкам МО Норвегии DMA (Defence Materiel Agency / Forsvarsmateriell) 20 декабря 2017 года подписало с южнокорейской компанией контракт на поставку 24 ед. 155-м самоходных гаубиц K9 "Тандер" и 6 транспортно-заряжающих машин K10. Стоимость продажи составляет 1,8 млрд. норв. крон (245,2 млрд. вон / 226,6 млн. долл.). Соглашение содержит опцион на поставку 24 дополнительных самоходных гаубиц.

Одновременно стороны подписали контракт на материальное обеспечение поставленной техники в течение срока эксплуатации и соглашение о создании Центра передовых технологий на базе центра технического обслуживания в Бьерквике. Согласно договоренности, Hanwha обеспечит передачу центру испытательного оборудования, учебных материалов и "ноу-хау", а также проведет обучение персонала обслуживанию систем в течение срока их эксплуатации. Центр также сможет оказывать услуги по обслуживанию южнокорейских гаубиц, поставленных соседним государствам.

По заявлению Hanwha Defense, с ноября 2019 года две самоходные гаубицы K9 и одна транспортно-заряжающая машина K10 проходят испытания в Норвегии. Основная партия заказанной техники должна быть передана ВС Норвегии с мая по октябрь 2020 года. В настоящее время в Норвегии также находится группа специалистов Hanwha, которая проводит обучение личного состава ВС страны применению и эксплуатации данных систем.