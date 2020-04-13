Китайский самолёт-амфибию AG600 «Цзилун» испытают на море

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Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" готовится к проведению испытаний в морской акватории. Как сообщает Defense Aerospace, новый этап летных испытаний самолета пройдет у побережья Южно-Китайского моря.

Отметим, что AG600 уже был испытан на воде, но все прошедшие испытания были проведены в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ, т.е. на пресной воде. Планируемые испытания на море должны дать разработчикам данные о воздействии агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты. Кроме того, будет проверена управляемость самолета при различном волнении на море. О дате начала испытаний пока не сообщается.

Китайский самолет-амфибия "Цзилун" (AG600) разрабатывается с 2009 года. Летные испытания начались в 2017 году, испытания на воде - с 2018 года.

Самолет предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. На сегодняшний день является крупнейшим самолетом-амфибией не только в КНР, но и во всем мире.

Кстати, если российская Объединенная авиастроительная компания (ОАК) возобновит производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" еще советской разработки, о чем сообщалось в сентябре прошлого года, то китайский AG600 потеряет первое место среди самых больших самолетов-амфибий, ведь максимальная взлетная масса "Альбатроса" составляет 90 тонн, в отличие от 53,5 тонн китайского аналога.