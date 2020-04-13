Китайская ракета-носитель Чанчжэн-3B потерпела аварию после старта

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Китай второй раз за последние 30 дней не смог вывести спутник на орбиту, запущенная 9 апреля ракета-носитель Чанчжэн-3B (Chang Zheng-3B) потерпела аварию. Об этом сообщает китайское издание Синьхуа.

Как пишет газета, запуск одной из самых старейших и надёжных китайских ракет-носителей Чанчжэн-3B состоялся 9 апреля в 19:46 по пекинскому времени (14:46 мск) со стартовой площадки космодрома Сичан провинции Сычуань. Старт ракеты прошел в штатном режиме, также штатно отработали первая и вторая ступени ракеты. Авария случилась во время работы третьей ступени ракеты.

Третья ступень ракеты дала сбой и 5,5-тонный индонезийский спутник связи Palapa-N1 упал обратно в атмосферу Земли. Обломки отработавших ступеней ракеты и спутник упали возле космодрома

- пишут китайские СМИ.

В настояще время устанавливаются причины аварии, создана специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.

Отмечается, что это уже второй неудачный запуск ракеты-носителя Китаем за последние 30 дней. Предыдущей неудачей стала потеря собственного военного спутника 17 марта, который выводился на орбиту ракетой-носителем Чанчжэн-7А.

Несмотря на две неудачи, Китай всего с начала года совершил восемь успешных пусков и намерен до конца года совершить еще около сорока, включая отправку миссии на Марс.