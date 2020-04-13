Войти
Российская газета

Американские бомбардировщики вооружат гиперзвуковыми ракетами

312
0
+1
Источник изображения: US Air Force / Kevin J. Gruenwald

Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC) планирует разместить перспективные гиперзвуковые ракеты AGM-183 на бомбардировщиках B-1.

Об этом сообщает журнал Air Force со ссылкой на генерала Тимоти Рэя - командующего AFGSC. Речь, в частности, идет о возвращении на фюзеляж восьми внешних точек подвески. Изначально на них размещали ракеты с ядерными боеголовками, но в 1990-х самолеты переоборудовали под обычное вооружение в рамках международных договоренностей. Сейчас Рэй намерен оснастить гиперзвуковыми ракетами как минимум одну эскадрилью B-1, то есть 18 самолетов.

Примечательно, что модернизация B-1 под ракеты AGM-183 не предусмотрена военным бюджетом США, поэтому использование пилонов рассматривается как самый простой и дешевый вариант переоснащения. Впрочем, не исключен и смешанный вариант, когда часть ракет размещается на крыльях, а часть внутри и запускается с помощью пусковой установки револьверного типа. Тогда B-1 мог бы нести 31 гиперзвуковую ракету.

Оснастить ими планируется и бомбардировщики-ветераны B-52, которые также проходят модернизацию. Испытания с макетами ракет AGM-183 на них уже ведутся, в настоящее время парк испытательных самолетов планируется увеличить с двух до восьми.

Что касается самих гиперзвуковых ракет, то принять их на вооружение планировалось в 2021 году. Достоверной информации по данному проекту мало. В частности, сообщалось, что максимальная скорость составит до 20 Махов, но насколько это близко к истине, сказать сложно. Так или иначе, на данный момент США в плане разработки гиперзвукового оружия остаются в роли догоняющих.



Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
В-1В Lancer
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
02.12.2019
Новые бомбардировщики: Россия гонится за США
11.10.2019
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
03.07.2017
B-52 против Ту-160: США и Россия возрождают стратегические бомбардировщики эпохи холодной войны (El Confidencial, Испания)
30.04.2014
ПАК ДА и LRS-B: стратегические бомбардировщики будущего
06.03.2013
Неядерная дубина Пентагона
07.04.2008
Дабы не ослаб авиационный кулак. США модернизируют одну из составляющих своей ядерной триады
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году