NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России

Мобильные ракетные комплексы The National Interest назвал визитной карточкой России. Автор материала Калеб Ларсен пишет, что они имеют ряд преимуществ по сравнению с ракетными комплексами шахтного базирования, хотя и не так защищены.

NI приводит данные Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне, согласно которым российская "коллекция" ракет, включающая наследие СССР, является крупнейшей в мире. Подробно автор останавливается на трех системах.

Во-первых, это советский тактический ракетный комплекс дивизионного звена "Точка". На вооружение СССР он поступил в 1975 году. На Западе ракеты получили кодификацию SS-21 Scarab. Они могут иметь различные типы боеголовок, в то числе - ядерные. Пусковая установка стоит на автомобильном амфибийном шасси, что значительно расширяет ее мобильность. Подготовка к пуску занимает 16 минут.

Постепенно сменяющий "Точку" комплекс - пишет NI - это "Искандер", по классификации НАТО SS-26 Stone. Он отличается увеличенным радиусом действия и боеголовкой большего размера. Они имеют высокую точность поражения цели и обладают лучшей защитой во время транспортировки, чем предшественники.

Еще одно семейство - это "Ониксы", пишет NI, выпускаемые в противокорабельном и наземном вариантах. Калеб Ларсен особенно отметил экспортный успех этих ракет: в частности, поставки в Сирию, Индонезию и Вьетнам.

Майя Бирюкова