В США китайские спутники назвали угрозой национальным интересам

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Активность Китая в плане создания и запуска в космос коммерческих спутников может представлять серьезную угрозу экономическим интересам Соединенных Штатов. К такому выводу приходит ежеквартальное издание Национального университета обороны.

В США никак не могут понять, что мир меняется и рано или поздно, но американскому государству придется расстаться с ролью гегемона, превосходящего другие страны и по военной, и по экономической мощи. Собственно, уже сегодня Китай конкурирует с США во множестве областей и спутниковая связь – лишь одна из них.

Так, в середине января 2020 г. Китай вывел на орбиту коммерческий спутник 5G-связи Yinhe-1. Пуск ракеты-носителя Kuaizhou-1A был осуществлен с мобильной платформы Центра запуска спутников Цзюцюань на северо-западе КНР. На борту находился спутник Yinhe-1 весом 227 кг, который принадлежит телекоммуникационной компании GalaxySpace из Пекина. Спутник должен проводить тестирование связи. Вскоре после запуска он был засечен американскими военными, которые в последнее время тщательно отслеживают любую космическую активность Китая.

Какие главные опасности для себя американцы видят в распространении китайских коммерческих спутников? Во-первых, их беспокоит возможность дешевого доступа к использованию космоса в своих целях. Такой доступ могут получить и враждебные по отношению к США государства, и негосударственные организации.

Во-вторых, появление "космического Интернета", как утверждают эксперты Национального университета обороны, способно изменить пространство кибер-сражений. Хотя большая часть коммерческих программ в сфере спутниковой связи пока еще реализуется в США, и Китай, и Россия также активно работают в данном направлении. Американские специалисты считают, что китайские и российские спутники не только могут быть использованы в интересах не только этих двух оппонирующих США государств, но и других стран, что самое опасное. Очевидно, более всего в Вашингтоне опасаются, что новейшими достижениями будут пользоваться такие государства как Иран или Северная Корея.

Сейчас Китай активно работает над увеличением количества коммерческих спутников. Формально услуги связи и наблюдения осуществляются китайскими частными компаниями, работающими в Африке, Центральной Азии, Латинской Америке. Но американские эксперты отмечают, что, учитывая специфику политической системы КНР, такие коммерческие проекты в любом случае контролируются китайским государством и могут использоваться в его целях.

Учитывая готовность Китая разрешить коммерческие отношения со странами, враждебными США, эти системы могут представлять серьезную угрозу интересам США,

- пишут Мэтью Халлекс и Трэвис Коттом – научные сотрудники Института оборонного анализа.

В то же время, эксперты отмечают, что на сугубо американском рынке съемок Земли пока доминируют такие клиенты как Национальное управление океанических и атмосферных исследований, Вооруженные силы США, разведывательное сообщество США. Силовые структуры являются крупнейшими и наиболее стабильными заказчиками коммерческих спутниковых изображений.

Однако операторы, руководствуясь своими коммерческими интересами, стремятся к дальнейшему расширению клиентской базы, в том числе к сотрудничеству с компаниями, работающими в таких направлениях как промышленный мониторинг, сельское хозяйство, коммунальные услуги и коммуникации, аналитика морских перевозок, страхование и т.д.

Отдельный вопрос – провайдеры, предоставляющие услуги по подключению к сети Интернет. В таких суровых регионах мира как Аляска, Канада, Скандинавия, Сибирь можно будет избежать прокладки кабеля и их население серьезно выиграет, получив доступ к Интернету, который не могут обеспечить им обычные спутники связи.