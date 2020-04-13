Минобороны РФ внедрило систему дистанционного заказа питания

Министерство обороны РФ внедрило систему дистанционного заказа питания, для того чтобы минимизировать контакты между военнослужащими при приеме пищи. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Там рассказали, что теперь каждый военнослужащий может сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное время.

"Заказ готовится с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - отметили в Минобороны.

Во время получения блюд предусмотрено соблюдение дистанции, необходимой между военнослужащими. Дистанционный заказ еды уже организован в столовых оперативного звена. Оплата заказов проводится по безналичному расчету.

Александр Степанов