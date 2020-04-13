Войти
Российская газета

Минобороны РФ внедрило систему дистанционного заказа питания

301
0
0
Армейская столовая
Армейская столовая.
Источник изображения: http://s5.bloknot.ru/

Министерство обороны РФ внедрило систему дистанционного заказа питания, для того чтобы минимизировать контакты между военнослужащими при приеме пищи. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Там рассказали, что теперь каждый военнослужащий может сделать заказ по телефону, и этот заказ будет сформирован и подготовлен к выдаче в удобное время.

"Заказ готовится с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - отметили в Минобороны.

Во время получения блюд предусмотрено соблюдение дистанции, необходимой между военнослужащими. Дистанционный заказ еды уже организован в столовых оперативного звена. Оплата заказов проводится по безналичному расчету.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
05.10.2015
Лазерные системы наведения покажут на "Дне инноваций" Минобороны РФ
27.05.2014
Начальник российского Генштаба подвел предварительные итоги работы III Московской международной конференции по безопасности
19.12.2013
Российские военные получили сотню модернизированных танков
30.07.2013
Изъяны доверия
21.05.2012
Стенограмма интервью Председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод" телеканалу Эксперт-ТВ
28.10.2010
Черноморский флот до 2020 года получит 6 фрегатов и 6 ДЭПЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году