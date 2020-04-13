Как сообщила пресс-служба Президента Российской Федерации, 9 апреля 2020 года в Ново-Огарёво Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Укажем, что, согласно сделанному на заседании заявлению В. Путина, в 2019 году Российской Федерацией по линии военно-технического сотрудничества "за рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов".

(с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Еще раз приветствую вас всех. Сегодня у нас в плане работы - заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Но прежде чем начать эту работу, я хотел встретиться с рядом руководителей регионов России, руководителями холдингов и предприятий, занятых в оборонно-промышленном комплексе. Потому что настолько, насколько эффективно работает промышленность, настолько будут видны наши успехи в области сотрудничества с иностранными государствами в этой области.

Я вот в связи с чем решил встретиться с вами и поговорить сначала на эту тему. Нам нужно понять, я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, как выстроена работа между предприятиями промышленности, региональными властями и центральными офисами холдингов и Правительством. Хочу посмотреть, как идёт это взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином.

Что хотел бы ещё подчеркнуть? Наши действия, я уже говорил об этом неоднократно, направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идёт об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Сегодня мы проводим очередное заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Некоторые из участников совещания сейчас принимали участие в другой встрече, которая прошла с участием руководителей регионов, где находятся основные наши заводы оборонки, с участием руководителей этих предприятий и холдингов.

Очевидным является факт, что насколько эффективно будут работать предприятия, настолько будут велики шансы продвижения нашей продукции и на международные рынки вооружений.

Мы сегодня подведём итоги работы на этом направлении за 2019 год, определим основные направления развития на ближайшую перспективу.

Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня, дополнительные риски связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику.

В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения.

Что касается итогов ВТС за прошлый год, то они, безусловно, положительные. Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жёсткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов. В числе партнёров - около ста стран мира.

Хороший импульс, кстати, дало проведение в октябре прошлого года саммита Россия-Африка. С африканскими государствами подписаны новые контракты на общую сумму около одного миллиарда долларов.

В нашу пользу, безусловно, играет и успешный опыт боевого применения отечественного оружия, которое, в частности, блестяще показало себя в Сирии. Его эффективность, точность, надёжность и неприхотливость - это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке вооружений.

Уверен, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники будут сохраняться. Это обусловлено её уникальными свойствами и характеристиками, а также самыми передовыми разработками.

Высокие показатели 2019 года - это, разумеется, результат напряжённого труда работников оборонно-промышленного комплекса и организаций, экспортирующих военную продукцию.

Хочу поблагодарить трудовые коллективы оборонных предприятий, всех, кто занят в сфере военно-технического сотрудничества, за качественную и, не побоюсь этого слова, самоотверженную, результативную работу.

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