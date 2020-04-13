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ЦАМТО

ВМС Индонезии приобретут 105-мм орудия LG-1 Mk.3 производства Nexter Systems

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105-мм орудие LG-1 Mk.3
105-мм орудие LG-1 Mk.3 производства Nexter Systems.
Источник изображения: steemit.com

ЦАМТО, 10 апреля. Корпус морской пехоты ВМС Индонезии получил бюджетные ассигнования в размере 329 млрд. рупий (около 20 млн. долл.) на покупку семи 105-мм легких артиллерийских орудий LG-1 Mk.3 производства французской компании Nexter Systems.

Как сообщает блог Defense Studies со ссылкой на собственный источник, в настоящее время на вооружении морской пехоты состоят 20 орудий LG-1 версии Mk.2, поставленных Nexter в 1996 году. Новые орудия, вероятнее всего, поступят на вооружение нового артиллерийского подразделения в составе КМП.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2018 году правительство Индонезии подготовило предварительный план финансирования закупок вооружения и военной техники, в котором основным приобретением был назван проект закупки трех дивизионов 105-мм орудий, из которых два предназначены для замены имеющихся устаревших югославских 76-мм горных пушек M48 Сухопутных войск, а третий – для формирования нового артиллерийского дивизиона морской пехоты Военно-морских сил.

Тогда же эти данные подтвердил представитель французской компании Nexter Systems, заявив, что планируется закупка 105-мм легких буксируемых орудий LG-1 в версии Mk.3.

Согласно опубликованному плану, стоимость двух дивизионов 105-мм буксируемых орудий для СВ составит 729 млрд. индон. рупий (54,8 млн. долл. по курсу 2018 года) и одного дивизиона для морской пехоты – 364,5 млн. индон. рупий (27,4 млн. долл. по курсу 2018 года).

Исходя из новой информации Defense Studies о приобретении семи единиц LG-1 на сумму 329 млрд. рупий, можно сделать вывод о том, что в плане речь все-таки шла о закупке орудий для трех артиллерийских батарей, а не трех дивизионов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Франция
Югославия
Компании
Nexter
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