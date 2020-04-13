Фрегаты ЧФ, вернувшиеся из Сирии, пройдут карантин на рейде Севастополя

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Экипажи российских фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", вернувшихся в Севастополь из Средиземного моря, пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Фрегаты в настоящее время находятся на рейде Севастополя после совершения перехода из Средиземного моря. Командование ЧФ приняло решение о прохождении экипажами кораблей 14-дневного карантина по причине посещения одного из иностранных портов во время несения боевой службы в Средиземноморье.
В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования
- говорится в сообщении.
При этом уточняется, что двухнедельный карантин будет отсчитываться от момента убытия кораблей из иностранного порта, а не от момента прибытия в Севастополь.
По истечении 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе
- добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" несли службу в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море у побережья Сирии. "Адмирал Эссен" нес службу с декабря 2019 года, а "Адмирал Макаров" присоединился к эскадре в конце февраля. В настоящее время в составе группировки остался один фрегат данного проекта - "Адмирал Григорович".