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Военное обозрение

Фрегаты ЧФ, вернувшиеся из Сирии, пройдут карантин на рейде Севастополя

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Источник изображения: topwar.ru

Экипажи российских фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", вернувшихся в Севастополь из Средиземного моря, пройдут двухнедельный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Фрегаты в настоящее время находятся на рейде Севастополя после совершения перехода из Средиземного моря. Командование ЧФ приняло решение о прохождении экипажами кораблей 14-дневного карантина по причине посещения одного из иностранных портов во время несения боевой службы в Средиземноморье.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования

- говорится в сообщении.

При этом уточняется, что двухнедельный карантин будет отсчитываться от момента убытия кораблей из иностранного порта, а не от момента прибытия в Севастополь.

По истечении 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе

- добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщалось, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" несли службу в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море у побережья Сирии. "Адмирал Эссен" нес службу с декабря 2019 года, а "Адмирал Макаров" присоединился к эскадре в конце февраля. В настоящее время в составе группировки остался один фрегат данного проекта - "Адмирал Григорович".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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