Рособоронэкспорт приступил к реализации первого контракта на поставку лодок БК-10 инозаказчику из Африки южнее Сахары

ЦАМТО, 10 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) приступило к реализации недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с инозаказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО "Концерн "Калашников", входящего в Госкорпорацию Ростех.

"Заключенный Рособоронэкспортом контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары. Это несомненный успех в области развития военно-технического сотрудничества со странами стратегически важного для России региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними и расширению географии присутствия компании на Африканском континенте. Мощнейший стимул росту объема нашего сотрудничества и переходу его на новый качественный уровень дал проведенный в октябре 2019 году Экономический форум Россия-Африка в Сочи", – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Она обладает высокими скоростными характеристиками и дальностью хода.

Благодаря двум мощным подвесным бензиновым двигателям БК-10 способна развить скорость до 40 узлов. Объемные топливные баки позволяют лодке осуществлять плавание на дальность до 400 миль без дозаправки. Она способна перевозить до 10 человек, а для облегчения высадки десанта на необорудованное побережье лодка оборудуется металлической носовой платформой или аппарелью. Для десанта и экипажа на лодке обеспечены комфортные условия: кресла с высокоэффективной амортизацией имеют седловидную форму и могут при необходимости легко и быстро демонтироваться.

БК-10 имеет броневую защиту рубки и броневое лобовое стекло. Для защиты десанта возможна установка броневой защиты по периметру десантного отделения. Вокруг двигателей установлена мощная защитная тарга.

Кроме того, лодка обладает высокой огневой мощью – до 4-х пулеметов калибров от 7,62 до 12,7 мм, что значительно расширяет ее область применения в своем классе.

БК-10 может перевозиться любыми видами транспорта – автомобильным, железнодорожным, морским, авиационным – и использоваться в качестве корабельного плавсредства.

"БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности хода, десантовместимости, а также огневой мощи. В свою очередь, относительная простота технологии постройки позволяет Рособоронэкспорту предлагать своим партнерам лодку как в качестве финальной продукции, так и для лицензионного строительства на национальных верфях заказчика", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".