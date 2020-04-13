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Российская газета

В ВС РФ рассказали о преимуществах загоризонтной РЛС "Контейнер"

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов перечислил преимущества новейшей загоризонтной радиолокационной станции "Контейнер".

"С 1 декабря прошлого года в состав дежурных сил ВКС включена первая в стране загоризонтная РЛС "Контейнер". Отдельный радиотехнический узел, оснащенный данной РЛС, заступил на боевое дежурство, ежедневно обеспечивает обнаружение и сопровождение порядка десяти тысяч воздушных объектов, в том числе самолетов боевой и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления разных стран", - сообщил Грехов в интервью газете "Красная звезда".

Генерал уточнил, что эта станция способна обнаруживать воздушные объекты различного класса - выполненные с использованием технологии малозаметности "стелс" самолеты, вертолеты, стратегические беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, любые гиперзвуковые цели на рубежах до двух тысяч километров от госграницы, в частности над территориями стран Западной Европы, Ближневосточного региона, Персидского залива, акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей.

Грехов пояснил, что особенность функционирования "Контейнера" заключается в том, что за счет переотражения радиосигнала от ионосферы эта РЛС обнаруживает воздушные объекты за горизонтом.

Ранее главный конструктор "Контейнера" Валентин Стрелкин рассказал, что станция светит вверх, ее сигнал отражается от ионосферы как от зеркала, и таким образом становится видно все, что происходит за горизонтом. Стоимость проекта от разработки до выхода на боевое дежурство составила примерно десять миллиардов рублей. Для сравнения, аналогичные РЛС на Западе стоят вдвое дороже. Но главное, что с вводом "Контейнера" в строй ВКС России получили надежное средство контроля за любыми пусками ракет. Их старт обнаружат со спутников, а координаты целей во время полета будут выдавать загоризонтные станции.

А вот как в декабре прошлого года, когда эту РЛС ставили на боевое дежурство под мордовским городом Ковылкино, где базируется 590-й отдельный радиотехнический узел, ее возможности оценил командующий 1-й армией ПВО-ПРО Андрей Демин. "Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до двух тысяч километров до госграницы в режиме реального времени". По словам генерала, станция, в частности, будет видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Локатор также сможет засечь взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых боеприпасов. "Ранее мы такой информации не имели, эффективность предупреждения о начале воздушного нападения была гораздо меньше", - отметил тогда командующий.

По словам Грехова, в дальнейшем для контроля воздушной и надводной обстановки на различных направлениях планируется создать на территории страны еще несколько РЛС загоризонтного обнаружения.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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