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Российская газета

Командующий войсками ПВО назвал главные преимущества ЗРС С-350

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Источник изображения: Телеканал Звезда / youtube.com

Стало известно, в чем главные отличия ЗРК С-350 "Витязь" от С-400.

Командующий войсками ПВО-ПРО и заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов дал интервью "Красной звезде". В беседе он, в частности, рассказал об отличиях системы С-350 "Витязь" от С-400.

"Основными особенностями системы является то, что С-350 имеет всеракурсность и повышенную огневую производительность за счёт применения зенитных управляемых ракет с активной головкой самонаведения. Комплекс обладает увеличенным боекомплектом зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем в зенитной ракетной системе С-400), а также имеет повышенную живучесть за счёт применения в составе дивизиона двух-трех многофункциональных радиолокаторов", - пояснил Юрий Грехов.

С-350 может эффективно бороться со всеми типами воздушных целей, особенно с крылатыми ракетами.

Также Юрий Грехов напомнил, что в 2019 году были завершены государственные испытания ЗРК С-350. Первый комплект "Витязей" поставили в учебный центр зенитных ракетных войск военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Сейчас новые системы осваивают преподаватели. Затем начнется обучение военных специалистов.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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