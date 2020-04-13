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Военно-промышленный курьер

Россия начала поставки штурмовых лодок в Африку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия начала поставки в одну из африканских стран скоростных штурмовых лодок, сообщил в пятницу Рособоронэкспорт (входит в Ростех).

АО «Рособоронэкспорт» приступило к реализации недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО «Концерн «Калашников», - цитирует Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Рособоронэкспорта.

По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, заключенный компанией контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары.

«Это несомненный успех в области развития военно-технического сотрудничества со странами стратегически важного для России региона. Мы долго и целенаправленно шли к развитию отношений с ними и расширению географии присутствия компании на африканском континенте», - сказал Михеев.

Он заявил, что положительно на развитии военно-технического сотрудничества сказался октябрьский саммита «Россия-Африка» в Сочи.

Как сообщалось ранее, по итогам этого форума страны Африки заказали у России вооружение на $1 млрд.

Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие. Кроме того, лодка обладает высокой огневой мощью - до 4-х пулеметов калибров от 7.62 до 12.7 мм., что значительно расширяет ее область применения в своем классе, заявили в Рособоронэкспорте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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