«Илы» помахали крыльями «почетному эскорту»

Истребители ВВС США F-22 Raptor и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker были подняты для сопровождения двух противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в зону действия американской ПВО на Аляске. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Российские самолеты были замечены над Беринговым морем. Они не нарушили воздушное пространство Канады или США, отмечается в сообщении.

То, что Ил-38 слетали к американским берегами, подтвердили и в Минобороны РФ. Самолеты выполняли полет на максимальный радиус действия с перебазированием на оперативный аэродром, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В ходе тренировки экипажи отработали воздушную разведку, поиск на море различных целей - в том числе подводных лодок.

Самолеты условно применили противолодочное вооружение, особое внимание в ходе учений уделялось взаимодействию авиации с кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов» и тактическими группами флота.