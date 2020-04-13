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ТАСС

Россия подписала первый за 20 лет оборонный контракт со страной из Африки южнее Сахары

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Скоростная штурмовая лодка БК-10М
Скоростная штурмовая лодка БК-10М.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

"Рособоронэкспорт" поставит штурмовые лодки БК-10

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) начал реализацию первого за 20 лет контракта с одной из стран Африки южнее Сахары, заказчику будут поставлены штурмовые лодки БК-10, сообщили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступило к реализации недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО "Концерн "Калашников", входящего в госкорпорацию "Ростех", - сообщили в компании.

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, которого цитирует пресс-служба, заключенный контракт "стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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