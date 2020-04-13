BepiColombo успешно совершил маневр около Земли и направился к Меркурию

Подобные маневры нужны зонду для того, чтобы сэкономить топливо. Ему предстоит еще восемь подобных операций

ТАСС, 10 апреля. Межпланетная миссия BepiColombo успешно сблизилась с Землей, пройдя на расстоянии в 13 тысяч километров от поверхности планеты и использовав ее притяжение для того, чтобы скорректировать курс к Меркурию. Об этом пишет пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Как отметили в ЕКА, для этого маневра не нужно было включать ионные двигатели или расходовать другие ресурсы. Притяжение Земли затормозило аппарат и позволило ему перейти на более короткую орбиту, которая нужна для сближения с Меркурием и выполнения последующих гравитационных маневров.

"То время, когда BepiColombo находился в тени Земли во время этого пролета, было самой опасной частью процедуры, так как в это время зонд впервые надолго лишился доступа к солнечному свету. BepiColombo преодолел это препятствие и продолжил свое межпланетное путешествие", - рассказала Эльза Монтаньон, руководитель отдела полетов миссии.

Во время сближения с Землей большая часть инструментов на зонде оставалась включена. Часть из них использовалась для того, чтобы составить минеральную и геологическую карты Луны, другие проходили тестирование. Собранные данные помогут участникам научной команды BepiColombo максимально точно откалибровать приборы до прибытия миссии к Меркурию в середине 2020-х годов.

Чтобы сэкономить топливо, зонду нужно будет проделать еще восемь гравитационных маневров. Два из них запланированы вблизи Венеры, шесть - у самого Меркурия.

Миссия на Меркурий

BepiColombo - совместный проект ЕКА и Японского космического агентства (JAXA). Миссия стартовала 20 октября 2018 года. В ее составе два аппарата: меркурианский планетный орбитальный аппарат (Mercury Planetary Orbiter, разработка ЕКА) и меркурианский магнитосферный орбитальный аппарат (Mercury Magnetospheric Orbiter, разработка JAXA).

Ряд научных приборов, установленных на борту этих аппаратов, разработан при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS (Mercury Gamma-ray and Neutron Spectrometer), который состоит из двух нейтронных спектрометров. Он поможет ученым раскрыть несколько самых больших тайн Меркурия, в том числе ответить на вопросы, есть ли вода в кратерах на его полюсах и различные летучие вещества - в недрах планеты.

Специалисты миссии планируют, что BepiColombo будет собирать данные для изучения состава, геофизики, атмосферы, магнитосферы и истории Меркурия.