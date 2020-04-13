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ЦАМТО

Индия сокращает расходы на оборону из-за COVID-19

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Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели.
Источник изображения: © AP Photo / Tsering Topgyal

ЦАМТО, 10 апреля. Министерство финансов Индии в течение первых трех месяцев 2020/21 ф.г. ужесточило политику выделения средств, включая расходы Минобороны, из-за пагубного воздействия на финансовую и экономическую сферу пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в уведомлении от 8 апреля Минфин Индии предупредил, что "с учетом ситуации, возникшей из-за COVID-19, ожидается недофинансирование ряда программ в первом квартале (апрель-июнь) 2020/21 ф.г.".

Учитывая сложившееся положение, Минфин заявил о необходимости "регулировать государственные расходы и скорректировать квартальный план расходов для конкретных министерств и ведомств, в том числе для Министерства обороны".

Согласно уведомлению Минфина, капитальные и текущие расходы Министерства обороны в апреле ограничены 8% от общих ассигнований на оборону в 2020/21 ф.г. и должны быть снижены до 6% в мае и июне.

Представители командований ВС уже заявили, что ожидают жестких мер в отношении расходов Минобороны в течение следующих трех кварталов 2020/21 ф.г., который заканчивается в марте 2021 года, исходя из неутешительных официальных прогнозов экономических перспектив Индии в связи с пандемией.

Кроме того, негативно повлиять на долгосрочные программы модернизации Вооруженных сил и общее состояние боевого потенциала может надвигающаяся рецессия.

Так, бывший советник по закупкам Министерства обороны Амит Ковшиш (Amit Cowshish) заявил, что у Индии в течение нескольких лет просто не будет достаточных финансовых ресурсов для усиления обороны. Поэтому, по его мнению, крайне маловероятно выделение Вооруженным силам требуемых средств на долгосрочные программы.

В последние недели в Индии прекратилась практически вся экономическая деятельность. Ранее для блокирования распространения коронавируса COVID-19 власти Индии объявили о режиме изоляции на 21 день – до 14 апреля. Возможно, что локдаун будет продлен до конца месяца. Это вынудило правительство ввести широкомасштабные ограничения по расходованию бюджетных средств, в том числе сократить расходы на оборону за счет переноса на более поздний срок крупных приобретений ВиВТ и военных учений с ВС иностранных государств.

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