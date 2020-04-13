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Главком ВМФ принял доклад об итогах первого этапа обучения экипажей МРК "Циклон" и "Грайворон"

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Малый ракетный корабль проекта 21631
Малый ракетный корабль проекта 21631.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 10 апреля. На плановом совещании по видеоконференцсвязи главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады о ходе подготовки экипажей МРК проекта 22800 "Циклон" и МРК проекта 21631 "Грайворон" на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге.

Главнокомандующему ВМФ доложили, что экипажи этих новейших кораблей прошли первый этап общей подготовки. Этот этап включает в себя, в частности, изучение руководящих документов по организации повседневной службы на корабле, освоение морской и спасательной подготовки, организации медицинского обеспечения службы на корабле, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты.

На втором этапе обучения экипажи МРК "Циклон" и "Грайворон" приступят к детальному изучению устройства своих кораблей, корабельных систем жизнеобеспечения и систем вооружения, а также проведут ряд тренировок по борьбе за живучесть.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу перед руководством Объединенного учебного центра максимально эффективно использовать программу подготовки экипажей: до автоматизма отработать действия корабельных боевых расчетов.

"1 июня, к завершению цикла подготовки, личный состав и офицеры МРК "Циклон" и "Грайворон" должны быть полностью готовы к выполнению задач по проведению всех этапов испытаний и приемке этих кораблей от промышленности", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Экипажи проходят курс обучения по специальным программам, разработанным с учетом устройства и вооружения малых ракетных кораблей проектов 22800 и 21631, являющихся носителями высокоточного оружия.

В подготовке экипажа будут широко использоваться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ с целью отработки действий корабельных боевых расчетов, включая расчет "Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман", сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
Медицина
ЯО
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